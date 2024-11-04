Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28 berabere kaldı.
13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-13 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda iki ekip de birbirine üstünlük kuramadı ve karşılaşma 28-28 berabere sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Görele ve Üsküdar 28-28 Berabere - Son Dakika
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