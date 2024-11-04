Görele ve Üsküdar 28-28 Berabere - Son Dakika
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Spor

Görele ve Üsküdar 28-28 Berabere

Görele ve Üsküdar 28-28 Berabere

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28 berabere kaldı.

04.11.2024 20:48
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Görele Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 28-28 berabere kaldı.

13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-13 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda iki ekip de birbirine üstünlük kuramadı ve karşılaşma 28-28 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Üsküdar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görele ve Üsküdar 28-28 Berabere - Son Dakika

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