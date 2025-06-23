Süper Lig'de son olarak Galatasaray forması giyen ve daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Michy Batshuayi'nin yeni imajı sosyal medyada viral oldu.
Bir dönem golleriyle üç büyüklerin taraftarlarını coşturan Michy Batshuayi'den yeni imajıyla paylaşım geldi. Yıldız futbolcu başörtüsü takarak dolaştı. Batshuayi'nin bu hali sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte Batshuayi'nin yeni imajı;
Son Dakika › Spor › Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti - Son Dakika
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