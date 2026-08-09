Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: Süper Lig için geldik - Son Dakika
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Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: Süper Lig için geldik

Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: Süper Lig için geldik
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TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da yeni bir dönem resmen başladı. Başkanlık görevini devralan Cevat Şenkardeşler, Türkiye genelinde yankı uyandıracak iddialı hedefler ve vizyoner projelerle yola çıktıklarını açıkladı.

TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor'un yeni başkanı Cevat Şenkardeşler, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Şenkardeşler, Türk futbolunun alt liglerindeki zorluklara dikkat çekerek, Kastamonuspor'u adım adım Süper Lig'e taşıyacak 5 yıllık stratejik yol haritasını paylaştı.

''DOĞRU PROJE VE ADIMLARLA BU YOLA ÇIKTIK''

İlk olarak uzun yıllardır futbolun içinde yer aldığını aktaran Başkan Cevat Şenkardeşler, TFF 2. Lig'in rekabetçi ve meşakkatli yapısı olduğuna vurgu yaptı. Alt liglerde başarılı olmanın sadece sahadaki mücadeleyle değil, kurumsal ve finansal disiplinle mümkün olduğunu belirten Şenkardeşler, "2. Lig takımlarının potansiyellerini ve bu ligin ne kadar zorlu, mahrumiyetlerle dolu olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak biz buraya şikayet etmeye değil, çözüm üretmeye geldik. Doğru isteklerle, doğru projelerle ve doğru adımlarla bu yola çıktık. İnanıyorum ki bu istikrarlı yürüyüş bizi zafere ulaştıracak" diye konuştu.

''AMACIMIZ KASTAMONUSPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIMAK''

Süper Lig'e çıkmanın hedefleri olduğunu ve yolda taviz vermeyeceklerini söyleyen Cevat Şenkardeşler şöyle konuştu:

"Benim Kastamonuspor'da en az 5 yıllık bir programım var. Bu 5 yıl içinde amacımız, adım adım hedeflerimizi gerçekleştirerek Kastamonuspor'u Süper Lig'e taşımaktır. Bu süreçte ne yönetimde ne de teknik heyette herhangi bir yanlışa, laçkalığa asla tahammülüm yoktur. Defterimiz bellidir, doğrumuz bellidir; bu yolda hedefimize adım adım yürüyeceğiz."

''KASTAMONU HALKI YANIMIZDA DURSUN''

Kastamonuspor taraftarına ve şehir halkına seslenen Başkan Cevat Şenkardeşler, başarıya ancak omuz omuza vererek ulaşabileceklerini belirterek, "Kastamonu halkına ve büyük taraftarımıza buradan sesleniyorum: Lütfen yanımızda ve arkamızda dursunlar. Biz onlarla beraber bir aradayken güçlüyüz ve omuz omuza Süper Lig'e doğru yükseleceğiz. Bu şehir bu başarıyı hak ediyor, hep birlikte başaracağız" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor 1966, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: Süper Lig için geldik - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    Kastamonu hadi gari hadi gari dep dep dep 1 2 Yanıtla
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