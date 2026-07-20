Görkem Öçal Avrupa Şampiyonu Oldu

TEAM Akfen İnşaat'ın desteklediği 14 yaşındaki milli masa tenisçi Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda U15 Tek Erkekler kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Portekiz'in Gondomar kentinde gerçekleştirilen şampiyonada başarılı bir performans ortaya koyan Görkem Öçal, finalde İsveçli Emil Ellermann ile karşılaştı. Rakibini 4-0 mağlup eden genç milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuva boyunca sergilediği istikrarlı oyun ve mücadele gücüyle dikkat çeken Görkem, yarı finalde İspanyol Ladimir Mayorov karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen güçlü bir geri dönüş gerçekleştirerek karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmış ve adını finale yazdırmıştı.

Görkem Öçal, aynı organizasyonda Ela Su Yönter ile mücadele ettiği U15 Karışık Çiftler kategorisinde de Avrupa ikinciliği elde etti. Böylece şampiyonayı bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamlayarak Türk masa tenisi adına önemli bir başarıya imza attı.

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen farklı yaş kategorilerinde uluslararası başarılar kazanan Görkem, kısa süre önce U21 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda da çift erkeklerde Avrupa ikincisi olmuştu.