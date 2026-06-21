Görkem Öçal Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Görkem Öçal Gümüş Madalya Kazandı

21.06.2026 17:45
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Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Avrupa Şampiyonası'nda çift erkeklerde gümüş madalya aldı.

Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Romanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çift erkeklerde gümüş madalya elde etti.

Kaloşvar kentindeki organizasyonda İtalyan partneri Danilo Faso ile birlikte mücadele eden Görkem Öçal, yarı finalde Connor Green-Mael Van Dessel çiftini 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Öçal-Faso ikilisi, finalde Alman sporcular Andre Bertelsmeier ve Wim Verdonschot'a 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Gümüş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görkem Öçal Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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