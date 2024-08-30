Görme engelli milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya için mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Görme engelli milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya için mücadele edecek

Görme engelli milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda altın madalya için mücadele edecek

Güreş ve judoda başarılı olan İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor. Paralimpik Judo Milli Takımı, oyunlara 10 sporcuyla katılacak. İbrahim Bölükbaşı, hazırlıklarının iyi gittiğini belirtti ve olimpiyat madalyası hedeflediğini söyledi.

30.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güreş ve judoda hem dünya hem de Avrupa'da çok sayıda madalya kazanan 34 yaşındaki görme engelli milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya için mücadele edecek.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, oyunlara 10 sporcuyla katılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen oyunlarda J2 90 kiloda mücadele edecek İbrahim Bölükbaşı da çalışmalarını sürdürüyor.

İbrahim Bölükbaşı, AA muhabirine, şampiyonada hazırlıklarının güzel gittiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıl güreş ile uğraştıktan sonra judoya geçtiğini belirten İbrahim, "2020 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ayağım kırıldı, ondan sonra güreşi tamamen bıraktım. Güreşte yıldızlar Avrupa şampiyonluğum, gençler Avrupa ve dünya ikinciliğim, büyüklerde olimpiyat beşinciliğim var. Güreşte iki kez olimpiyatlara katıldım." dedi.

"Hedefimiz olimpiyat madalyası"

Judonun güreşe yakın bir spor olduğunu dile getiren milli judocu, "Judo, bana uygun bir spor gibi geldi, o yüzden güreşi bırakıp judoda devam ettim. Olimpiyata sıralamada birinci olarak gidiyorum. Güreş ve judoda hem dünya hem de Avrupa'da madalyalar aldım ama olimpiyatta madalyam yok. Bu benim 4. olimpiyatım olacak. Bu defa hedefim altın. Güreşte iki kez, judoda da bir kez gittim. Farklı branşlarda olimpiyatlara giden dünyada tek sporcuyum. Hedefimiz olimpiyat madalyası." diye konuştu.

İbrahim, Paris'te madalya için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

kastamonu, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme engelli milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya için mücadele edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:20:18. #1.12#
SON DAKİKA: Görme engelli milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya için mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement