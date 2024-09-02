Görme Engelli Milli Judocu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Görme Engelli Milli Judocu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Görme Engelli Milli Judocu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Altın Madalya Hedefliyor

Beden eğitimi öğretmeni olan görme engelli milli judocu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çimciler, daha önce de ülkemizi temsil ettiği olimpiyatlarda talihsiz bir sakatlık yaşadığını ancak bu kez altın madalya hedeflediğini belirtti.

02.09.2024 12:17
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Beden eğitimi öğretmeni görme engelli milli judocu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, oyunlara 10 sporcuyla katılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden oyunlarda Yasin Çimciler, J1 90 kiloda mücadele edecek.

Bursa Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki Yasin Çimciler, altın madalya için çalışmalarını sürdürüyor.

Yasin Çimciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybettiğini söyledi.

İkinci kez olimpiyatlara gittiğini dile getiren milli judocu, "Ülkemizi 2012 Londra olimpiyatlarında da temsil etmiştim. Ne yazık ki talihsiz bir sakatlık geçirdim ve ondan sonra spora uzun bir ara verdim. Sonra tekrar spora döndüm. Paris 2024 Olimpiyatları'na kota aldım. Olimpiyatlarda altın madalya hedefliyorum. " diye konuştu.

Judoyla ilgilenmeye 14 yıl önce başladığını anlatan Yasin, "Şu ana kadar iki Avrupa üçüncülüğüm, üç grand prix üçüncülüğüm, dünya takımlar ikinciliği, Avrupa takımlar ikinciliği ve üçüncülüğümüz bulunmakta. Ferdide bugüne kadar hep bronz, bronz gitti. Bu sefer inşallah altın olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Görme Engelli Milli Judocu Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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