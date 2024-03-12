Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda altın madalya hedefliyor

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, üçüncü kez katılacağı paralimpik oyunlarında altın madalya hedefliyor.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Ordu'da hazırlık kampına giren Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, teknik direktör Niyazi Metin yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktörü Metin, AA muhabirine, takımın daha önce Londra 2012 ve Rio 2016 Paralimpik Oyunları'na katıldığını hatırlattı.
Paris 2024'te üçüncü kez paralimpik oyunları tecrübesi yaşayacaklarını belirten Metin, "Türk Milli Takımı her yerde madalyaya taliptir. Bizler de inşallah milli takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kürsü yapmak ve madalyayı getirmek istiyoruz." dedi.
Ordu'da 18 Mart'a kadar kondisyon kampı yapacaklarını kaydeden Metin, takımda her şeyin yolunda, herkesin de moralinin yerinde olduğunu aktardı.
Kunduz: "İnşallah bu takım final oynayacak"
Ay-yıldızlı takımın oyuncularından Ramazan Kunduz, yıllardır milli takıma elinden geldiğince hizmet etmeye çalıştığını dile getirdi.
Takımla Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nda yer almayı başarmış bir futbolcu olduğunu belirten Kunduz, "Şimdi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacağız. Ben Paris'te final oynama hedefi koydum. İnşallah bu takım orada final oynayacak. Herkesin istediği madalyayı ülkemize kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.
Ertuğrul Demirel ise Ordu'daki hazırlık kampının çok güzel geçtiğini, bu tür kampların kendilerine fayda sağladığını anlatarak, "Moral ve motivasyonumuz çok iyi. İnşallah iyi sonuçlarla ülkemize döneceğiz. Tek bir hedef var, o da madalya." şeklinde konuştu.
"O madalyayı kazanacağız"
Takımın 15 yıldır formasını terleten milli futbolcu Celal Çoban, ay-yıldızlı formayla ülkeye hizmet etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Bu takım daha önce Avrupa şampiyonu oldu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü kazandı. Ancak dünya şampiyonalarında ve paralimpik oyunlarında madalya kazanamadık. Bu eksiğimizi tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu sene o sene" parolasıyla yola çıktıklarına işaret eden Çoban, "Paris'te elimizden gelen en iyi performansı sergileyip, o madalyayı kazanacağız. Herkes bize inansın. Çok iyi işler yapacağız." açıklamasını yaptı.
Takıma geçen yıl seçilen Muhammed Ali Öktem ise "Bu takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon yapabilmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Benim bireysel hedefim ise dünya çapında en iyi futbolculardan biri olabilmek." şeklinde görüş belirtti.
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