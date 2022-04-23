Görme Engelliler Judo Milli Takımı'ndan 7 madalya - Son Dakika
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Görme Engelliler Judo Milli Takımı'ndan 7 madalya

23.04.2022 22:55
Görme Engelliler Judo Milli Takımı'ndan 7 madalya

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Dünya Grand Prix'inin ilk gününde milli sporcular üç altın, bir gümüş, üç bronz madalya kazandı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Dünya Grand Prix'inin ilk gününde milli sporcular üç altın, bir gümüş, üç bronz madalya kazandı.

Organizasyon, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde 22 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla başladı.

Açılış seremonisinde konuşan IBSA Başkanı Sandro Di Girolamoi, Türkiye'nin organizasyon başarısından övgüyle söz ederek, tüm sporculara başarı diledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ise IBSA Judo Dünya Grand Prix'ine ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Görme Engelliler Judo Milli Takımı, ilk günkü müsabakalar sonucunda 7 madalya kazandı.

Erkekler J-1 kategorisi 60 kiloda Abdurrahim Özalp, J-1 57 kilo kadınlarda Merve Uslu, J-2 60 kilo erkeklerde Recep Çiftçi altın madalya elde etti.

J-1 57 kilo kadınlarda Güliz Çakar gümüş, J-1 60 kilo erkeklerde Gökhan Sait Yüce bronz, J-1 73 kilo kadınlarda Gökçe Aydın bronz, J-1 48 kilo kadınlarda Merve Demir bronz madalya kazandı.

Organizasyonda mücadeleler yarın sona erecek.

Görme Engelliler Judo Milli Takımı'ndan 7 madalya
Görme Engelliler Judo Milli Takımı'ndan 7 madalya
Görme Engelliler Judo Milli Takımı'ndan 7 madalya

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme Engelliler Judo Milli Takımı'ndan 7 madalya - Son Dakika


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