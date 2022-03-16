Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Azerbaycan Paralimpik Komitesi arasında iş birliğine gidildi - Son Dakika

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Azerbaycan Paralimpik Komitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya gelen Başkan Ayhan Yıldırım ve Azerbaycan Paralimpik Komitesi Başkanı Ilgar Rahimov, protokol imzaladı. İmzalanan protokolle Türkiye ve Azerbaycan arasında bundan sonraki süreçte ikili kampların yanı sıra antrenör eğitimi, ortak organizasyonlar ve teknik destek gibi sportif konularda iş birliği sağlanacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, ayrıca Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Engelli bireylere değer veren ülkeler hızlı kalkınır. Spor anlamında biz buraya engellilerin önündeki engelleri beraber kaldırmaya geldik." ifadelerini kullandı.