Görme engellilere futbol coşkusunu tek gözüyle yaşatıyor - Son Dakika
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Görme engellilere futbol coşkusunu tek gözüyle yaşatıyor

25.04.2022 13:11

Konya'da yaşayan yüzde 50 görme engelli Mehmet Dilek, renklerine sevdalı olduğu Konyaspor'un maçlarını görme engelli arkadaşlarına gönüllü olarak anlatarak onların da stattaki atmosferi yaşamalarına katkı sağlıyor.

Konya'da yaşayan yüzde 50 görme engelli Mehmet Dilek, renklerine sevdalı olduğu Konyaspor'un maçlarını görme engelli arkadaşlarına gönüllü olarak anlatarak onların da stattaki atmosferi yaşamalarına katkı sağlıyor.

Dilek, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu sol gözünde görme yetisini kaybetti.

Spor sayesinde yaşadığı sıkıntılı süreci atlatan 37 yaşındaki Dilek, gönül verdiği Konyaspor'un maçlarını 11 yaşından bu yana takip ediyor.

Dilek, 16 yıldır da karşılaşmadaki pozisyonları, golleri ve stattaki atmosferi hiç göremeyen arkadaşlarına anlatarak, onların da maç heyecanı yaşamalarına katkı sunuyor.

Mehmet Dilek'in maç anlattığı görme engelli sayısı, maçtan maça değişiyor. Dilek, bazen 3-4 kişiye, bazen bir kişiye maç anlatıyor.

"Onların heyecanı ve sevincine katkıda bulunmaya çalışıyorum"

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi üyesi ve yeşil-beyazlı takımın fanatik taraftarı olan Dilek, AA muhabirine, maç anlatma fikrinin karşılaşmaları takip eden dernek üyesi arkadaşlarının pozisyonları anlayamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını öğrendiği gün ortaya çıktığını söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda görme engelli taraftara Konyaspor'un maçını gönüllü olarak anlattığını belirten Dilek, arkadaşlarının mutluluğuna ortak olmanın çok farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.

Dilek, sürekli maça gittiği için arkadaşlarına maç anlatmanın kendisini çok zorlamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu durum benim için de zevkli bir hal aldı. Hem onlar hem ben çok mutlu oluyorum. Maçları kazandıkça mutlu oluyor, kaybedince de üzülüyoruz. Şu anda maçları daha iyi anlatmaya, onların heyecanını katlamaya çalışıyorum. Özellikle gol pozisyonları ve ataklarda daha heyecanlı anlatıyorum. Maçın heyecanlı bölümleriyle, gol sırasında verdiğim coşkulu ses sayesinde daha da heyecanlı maç izliyorlar. Onların heyecanı ve sevinçlerine katkıda bulunmaya çalışıyorum."

"Sahadaki atmosferi tam manasıyla yansıtmaya çalışıyor"

Maç heyecanını Mehmet Dilek'in anlatımlarıyla yaşayan Aşır Özcan da arkadaşı sayesinde tribündeki heyecanı daha içten yaşadıklarını kaydetti.

Kendisi de yüzde 50 görme engelli olan Dilek'in maçları kendilerine çok iyi anlattığını vurgulayan Özcan, "Mehmet bize sahadaki atmosferi tam manasıyla yansıtmaya çalışıyor. Ayrıca sahada yaşadığımız o atmosfer, Mehmet kardeşimizin anlatımıyla daha canlı hale geliyor. Bu sosyal atmosferi canlı canlı yaşayabilmek bizler için güzel bir duygu." dedi.

Görme engellilere futbol coşkusunu tek gözüyle yaşatıyor
Görme engellilere futbol coşkusunu tek gözüyle yaşatıyor
Görme engellilere futbol coşkusunu tek gözüyle yaşatıyor
Görme engellilere futbol coşkusunu tek gözüyle yaşatıyor

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Kaynak: AA

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