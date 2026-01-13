Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda - Son Dakika
Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda

Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda
13.01.2026 22:06
Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, eski teknik direktörleri Fatih Terim için yeniden harekete geçti. Suudi ekibi, Fatih Terim ile görüşmelere başladı. Fatih Terim'in teklife sıcak bakabileceği bildirildi.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab'da eski teknik direktörleri Fatih Terim'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FATİH TERİM İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fanatik'te yer alan habere göre; Suudi ekibi Al-Shabab, teknik direktör arayışı kapsamında rotasını Fatih Terim'e çevirdi. Al-Shabab, Fatih Terim'i yeniden göreve getirmek için görüşmelere resmen başladı. Deneyimli hocanın şu an için karar vermediği ancak teklife sıcak bakabileceği aktarıldı.

23 MAÇTA 12 GALİBİYET

Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, takımının başında 23 maçta sahaya çıktı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

ÇALIŞTIRDIĞI TÜM TAKIMLAR

Teknik direktörlük kariyerinde 4 farklı dönemde Galatasaray'da görev yapan Terim, sarı-kırmızılılar dışında Panathinaikos, Milan, Fiorentina ve A Milli Takım'da da görev yapmıştı.

Suudi Arabistan Pro Lig, Fatih Terim, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara null Ankara null:
    yandilar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda - Son Dakika
