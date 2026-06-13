Göztepe 101. Yaşını Kutluyor

İZMİR'in Süper Lig'deki köklü kulübü Göztepe yarın 101'inci yaş gününü kutlayacak. Temelleri 14 Haziran 1925'te atılan Göz-Göz, kuruluşunun 101'inci yılında yarın İzmir'de görsel şölene imza atacak. Taraftarlar saat 19.25'i gösterdiğinde Güzelyalı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak, önce müzik gösterileriyle coşacak Göztepeliler saat 22.00'de ise on binlerce meşale yakıp geceyi aydınlatacak. Göztepe yönetimi 101'inci yıla özel kapsamlı bir kutlama programı hazırlayacak.

Saat 19.25'te Üçkuyular İskele'den hareket edecek teknelerle denize açılacak sarı-kırmızılı sporcular, yöneticiler ve protokol üyeleri, kutlamalara İzmir Körfezi'nden katılacak. Işık gösterileri, denizde oluşturulacak kortej ve Gürsel Aksel Stadı'nın çatısında yakılacak meşalelerle İzmir semaları sarı-kırmızı renklere bürünecek. Kutlamaların finali ise saat tam 22.00'de gerçekleştirilecek. Göztepe taraftarının yıllardır sürdürdüğü gelenek, bu yıl da aynı heyecanla yaşatılacak. Göz- Göz sevdalıları sahil boyunca yakacakları binlerce meşaleyle İzmir'e unutulmaz bir gece daha yaşatacak.