Göztepe 13 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Spor

Göztepe 13 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi

Trendyol Süper Lig'in Göztepe ekibi, 2024-2025 sezonu için 13 yeni futbolcu transfer etti.

14.09.2024 13:50
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde 7'si kiralık olmak üzere 13 yeni futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Göztepe, Slavia Sofya'dan Isaac Solet, Hellas Verona'dan Koray Günter, Southampton'dan Juan Santos da Silva ile Kuryu Matsuki, Zulte Waregem'den Novatus Miroshi, Flamengo'dan Victor Hugo ve Chelsea'dan David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna dahil ederken, bazı futbolcularla satış opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip bu isimlerin yanı sıra geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Mateusz Lis'in Southampton'dan bonservisini alırken, İskenderunspor'dan Emircan Seçgin, AEL Limasol'dan Djalma Silva, Fatih Karagümrük'ten Nazım Sangare, Bodeaux'tan Malcolm Bokele ve Ankara Keçiörengücü'nden Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti.

İzmir temsilcisi bu futbolculardan Ekrem Kılıçarslan'ı sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladı.

Transferlerin yaş ortalaması 24,2

Yeni oyuncularının yaş ortalamasının 24,2 olduğu Göztepe'de yeni futbolculardan 30 yaşındaki Nazım Sangare, 29 yaşındaki Koray Günter ile Djalma Silva en yaşlı isimler oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte 20 yaşındaki Hugo ile 21 yaşındaki Fofana, Miroshi ve Matsuki de en genç isimler olarak dikkati çekti.

Fofana 76. yabancı futbolcu

Süper Lig'de 31. sezonunu geçiren Göztepe'nin dün kadrosuna dahil ettiği David Datro Fofana sarı-kırmızılı ekip Süper Lig geçmişindeki 76. yabancı futbolcusu oldu. Fofana, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosunda yer alan Victor Hugo gibi henüz sarı-kırmızılı formayı giymedi.

Bugüne kadar 40 ülkeden isimlerin yer aldığı İzmir temsilcisinde bu sezon ilk kez Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Japonya ve Tanzanya'dan futbolcu mücadele edecek.

Toplam Brezilyalı 12 futbolcunun forma giydiği Göztepe'de, dörder Fransız ve Nijeryalı mücadele etti.

En fazla forma giyen Andre Castro

Göztepe'de Andre Castro 96 maçla en fazla müsabakaya çıkan yabancı isim olurken, Castro'yu 93 müsabakayla Beto ve 82 maçla Titi takip etti.

Yabancı futbolcular içinde 20 gole imza atan Cherif Ndiaye en golcü isim konumunda bulunurken, Adis Jahovic 19, Andre Castro 11 gol kaydetti.

Göztepe'nin Fofana ve Hugo dışındaki yabancı futbolcuları ve forma giydikleri maç sayıları şöyle:

FutbolcuÜlke Maç
Makan BakuAlmanya20
Eber Dario FernandezArjantin7
Oscar ScarioneArjantin17
Sokol CikalleshiArnavutluk7
Peter Antonio ZuljAvusturya16
Dino ArslanagicBelçika31
Dzenan BurekovicBosna Hersek29
Kenan PiricBosna Hersek4
Marko MihojevicBosna Hersek25
Djalma SilvaBrezilya4
GuilhermeBrezilya10
Heliton Dos SantosBrezilya4
Juan Santos da SilvaBrezilya3
KaduBrezilya27
Lourency Do Nascimento RodriguesBrezilya30
Marcio MossoroBrezilya39
Rogerio de MelloBrezilya4
Romulo CardosoBrezilya4
TitiBrezilya82
Wallace Reis SilvaBrezilya50
Cameron JeromeBüyük Britanya50
Nabil GhilasCezayir29
Rachid DjebailiCezayir16
Ludek ZdrahalÇekya8
John NielsenDanimarka19
Lasse NielsenDanimarka3
Kamal OuejdideFas10
Oussama TannaneFas5
Reda EreyahiFas9
Adama TraoreFildişi Sahili27
Axel NgandoFransa30
Leo SchwechlenFransa28
Mathieu PeybernesFransa9
Yoan GouffranFransa46
Andre PokoGabon57
Bubacarr SannehGambiya2
Joseph AmoahGana3
Lumor AgbenyenuGana9
Richard Kingson (Faruk Gürsoy)Gana19
Helman Nkosiyetha MkaleleGüney Afrika53
Pollen Dumisani NdhlanyaGüney Afrika4
Jacques François Moubandjeİsviçre8
Franco Matias Di Santoİtalya15
Stefano Napoleoniİtalya44
Kuryu MatsukiJaponya1
Malcolm BokeleKamerun3
Ndayi KalengaKongo3
Celso BorgesKosta Rika53
Balazs MegyeriMacaristan2
Peter KabatMacaristan12
Adis JahovicMakedonya69
Fousseni DiabateMali18
Anderson EsitiNijerya20
Anthony Junior DennisNijerya4
Brown IdeyeNijerya35
Obinna NwobodoNijerya60
Zlatko TripicNorveç42
Isaac SoletOrta Afrika Cumhuriyeti4
Emilio Ariel AldamajaraParaguay25
Kamil WilczekPolonya14
Mateusz LisPolonya2
Radoslaw MajdanPolonya31
Andre CastroPortekiz96
BetoPortekiz93
Cherif NdiayeSenegal69
Demba BaSenegal13
Lamine GassamaSenegal74
Milos KosanovicSırbistan22
Miroslaw BarcikSlovakya10
David TijanicSlovenya37
Rajko RotmanSlovenya27
Novatus MiroshiTanzanya3
Wilker Jose Angel RomeroVenezuela15
Mirza MusicYugoslavya7

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe 13 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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