Göztepe, Mesut Kesik'i kiraladı - Son Dakika
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Göztepe, Mesut Kesik'i kiraladı

26.08.2022 18:27
Göztepe, Mesut Kesik'i kiraladı

Göztepe, 19 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Göztepe, 19 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Hertha BSC II takımından gurbetçi oyuncu Mesut Kesik'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Göztepe, Mesut Kesik'e "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbola, Hertha BSC altyapısında başlayan ve Hertha BSC II takımında oynayan Mesut Kesik, U19 Almanya Milli Takımı'nda da forma giydi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Mesut Kesik'i kiraladı - Son Dakika

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