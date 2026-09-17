Göztepe, 20 Eylül'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, 20 Eylül'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de rakibini ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan sarı-kırmızılılar, günü orta ve şut çalışmalarıyla tamamladı.
Göztepe, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Kaynak: AA
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