Göztepe, 20 Eylül\'de Çaykur Rizespor\'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, 20 Eylül'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlığına devam etti. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma ve pasın ardından top kapma çalışması yapıldı, taktiksel oyunla sona erdi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel oyunla tamamlandı.???????
Göztepe, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?