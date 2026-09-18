Göztepe, 20 Eylül'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Göztepe, 20 Eylül'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

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Göztepe, 20 Eylül\'de Çaykur Rizespor\'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlığına devam etti. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma ve pasın ardından top kapma çalışması yapıldı, taktiksel oyunla sona erdi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel oyunla tamamlandı.???????

Göztepe, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigRizesporEylülSporSon Dakika

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