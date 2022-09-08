Göztepe, Ege Özkayımoğlu'yu Afyonspor'a kiraladı - Son Dakika
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Göztepe, Ege Özkayımoğlu'yu Afyonspor'a kiraladı

08.09.2022 12:11
Göztepe, Ege Özkayımoğlu'yu Afyonspor'a kiraladı

Göztepe, 21 yaşındaki santrforu Ege Özkayımoğlu'yu HES İlaç Afyonspor'a 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe, 21 yaşındaki santrforu Ege Özkayımoğlu'yu HES İlaç Afyonspor'a 1 yıllığına kiraladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin son gününde hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısında yetiştirdiği Ege Özkayımoğlu'yu 1 yıllığına 2. Lig ekiplerinden HES İlaç Afyonspor'a kiraladı. Genç oyuncu Afyonkarahisar'a giderek sözleşmeye imza attı.

Kariyeri boyunca 67 resmi maça çıkan Ege Özkayımoğlu, bu maçlarda 21 kez gol sevinci yaşadı. Daha önce 1922 Konyaspor'a kiralanan genç golcü, Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 4, 2. Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda 6, U21 Süper Ligi'nde 6 ve U19 Süper Ligi'nde 11 maça çıktı. Özkayımoğlu, 4'er kez Türkiye U18 ve U19 Milli Takımlarının formasını giyerken 1 kez de gol atma başarısı gösterdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

HES, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Ege Özkayımoğlu'yu Afyonspor'a kiraladı - Son Dakika

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