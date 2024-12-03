Trendyol Süper Lig'de 7 Aralık Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı.
İdman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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