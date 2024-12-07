Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe, iç sahada art arda 6. galibiyetine imza attı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Göztepe 39. dakikada Juan Santos da Silva ve 42. dakikada Romulo Cardoso'nun golleriyle 2-0 üstünlük kurdu. 52. dakikada Juan'ın filelere gönderdiği topta VAR'dan gelen uyarı üzerine golü geçerlilik kazanmayan Göztepe, 59. dakikada David Tijanic'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

Adana Demirspor'un 88. dakikada Abat Aimbetov'un golüne rağmen karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan Göztepe, puanını 24'e çıkardı. Ligde 15. haftaya kadar galibiyeti olmayan ve sadece 2 beraberliği bulunan Adana Demirspor, yine galip gelemedi. Ligde 4 maç aradan sonra gol atan Adana temsilcisi, hafta içinde TFF Lisans Kurulu'ndan 3 puan cezası almıştı.

İç sahada üst üste 6. galibiyet

İç sahada 7. maçında toplamda ve art arda 6. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda tek puan kaybını Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla aldı.

Kendi evinde 17 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 6 gol gördü.

Romulo'dan 6. gol

Juan ve Tijanic'in bu sezon 3. golüne ulaştığı Göztepe'de Romulo ise 6. gol sevincini yaşadı.

Djalma Silva'nın 2 asist yaptığı Göztepe'de Romulo'da Juan'ın attığı golün pasını verdi.

Ogün Bayrak, kırmızı kart gördü

Karşılaşmada iki kez sarı kartla cezalandırılan Ogun Bayrak, 76. dakikada takımın eksik bıraktı. Bu sezon ikinci kez kırmızı kartla cezalandırılan Göztepe'de daha önce Anthony Dennis, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Göztepe'de 63. dakikada Juan'ın yerine dahil olan David Fofana, yaşadığı sakatlığın ardından 71. dakikada yerini Novatus Miroshi'ye bıraktı.