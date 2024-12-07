Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1 Yendi

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u ağırladı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetti.
Göztepe, 39. dakikada Juan ve 42. dakikada Romulo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkincisi yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekipte Juan'ın dakika 53'te attığı gol faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Dakika 59'da Tijanic'ın attığı golle farkı 3'e çıkaran Göztepe'de Ogün dakika 76'da rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Konuk ekip Adana Demirspor dakika 87'de Aimbetov'un ayağından bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Göztepe konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
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