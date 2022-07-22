Geçtiğimiz hafta termal tesisleri ile ünlü Afyonkarahisar'da kampa giren Göztepe kamp çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Göztepeli oyuncu ve teknik heyet kampın yorgunluğunu ise girdikleri havuzda attı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı havuz sefasının ardından Göztepe kafilesi kentten ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, Afyonkarahisar kampını havuz sefası ile sonlandırdı - Son Dakika

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