Göztepe, Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ı kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen Ajdin Hasic'in bu sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen Ajdin Hasic'in bu sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe'ye geçici transfer olmuşlardır.Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

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Göztepe, Emirhan Delibaş ve Hasic'i kiraladı