Göztepe, Alanyaspor deplasmanında ilk galibiyet peşinde

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, bu müsabakayı kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, yarın Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Henüz galibiyeti bulunmayan ve ilk 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puan toplayan Göztepe, zorlu deplasmanda galibiyet hedefliyor. Akdeniz ekibi ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanla 7. sırada yer alıyor.

Göztepe'de 7 eksik

Göztepe, Alanyaspor karşılaşması öncesinde 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlığı devam eden Furkan Bayır'ın yanı sıra, sezon başında sakatlanan Ibrahima Sabra ve hazırlık döneminde sakatlanarak yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Noah Sonko Sundberg de kadroda yer almayacak. İzmir ekibinde ayrıca Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Allan Godoi ile antrenmanda sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar da Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Ogün Bayrak ile karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan kaleci Luka Gugeshashvili de Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.