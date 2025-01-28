Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise pas, çabukluk ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.