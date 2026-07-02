Göztepe, Alex Matos\'u Kiraladı

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde İngiliz ekibi Sheffield United'tan renklerine bağladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'u İzmir'e getirip resmi imzayı attırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralandığını duyurdu. Göztepe'nin açıklamasında, "Kulübümüz, Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır. 3 Ekim 2004 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Alex, kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United forması giydi. Alex Matos'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Norwich City altyapısından yetişen, ardından İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan Matos, ardından Sheffield United'a geçti. Matos geçen sezon Championship'te 8 maça çıktı. Sheffield United formasını 323 dakika giyen İngiliz futbolcu, kariyerinde toplam 76 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.