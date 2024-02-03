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Göztepe, Altay'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Göztepe, Altay'ı 4-0 mağlup etti

Göztepe, Altay\'ı 4-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Altay'ı 4-0 yenerek galibiyet elde etti. Yalçın Kayan (2), Billel Messaoudi ve Taha Altıkardeş'in attığı gollerle Göztepe, üstün bir performans sergiledi.

03.02.2024 21:13
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, konuk ettiği Altay'ı 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Ahmet Ildız, kaleyi görür görmez şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kenardan kullandığı duran topta Lundqvist, kale önünde kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

45+2. dakikada sağ taraftan Lundqvist'in kullandığı köşe atışında ön direkte Taha'nın kafayla aşırttığı topla arka direkte buluşan Yalçın Kayan yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada Ahmed Ildız'ın ara pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan İsmail'in ceza sahasına ortasında Yalçın' gelişine bir vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

72. dakikada Celil Yüksel'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Messaoudi topu ağlarla buluşturdu. 3-0

90+4. dakikada savunmadan hücuma çıkan Taha, ceza sahasının hemen dışından düzgün bir vuruşla topu köşeye gönderdi. 4-0

Hakemler: Alpaslan Şen, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Soydan

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız (Celil Yüksel dk. 70), Yalçın Kayan (Kenneth Mamah dk. 82), Anthony Dennis (Lasse Nielsen dk. 70), Kubilay Kanatsızkuş, Lundqvist (Billel Messaoudi dk. 62)

Yedekler: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Ensar Aksakal, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Altay: Mustafa Çalışkan (Ulaş Hasan Özçelik dk. 46), Sefa Özdemir, Eren Erdoğan, Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir (Mehmet Onur Yıldız dk. 82), Mehmet Gündüz, Arda Gezer (Caner Baycan dk. 53), Nurettin Küçükdeniz (Enes Yetkin dk. 53)

Yedekler: Yusuf Tekin, Tugay Gündem, Enes Öğrüce, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu, Hikmet Çolak

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Yalçın Kayan (dk. 45+2 ve 58), Billel Messaoudi (dk. 72), Taha Altıkardeş (dk. 90+4) (Göztepe)

Sarı kartlar: Arda Gezer, Sefa Özdemir (Altay) - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Göztepe, Altay'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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