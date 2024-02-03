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Göztepe, Altay'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Göztepe, Altay'ı 4-0 mağlup etti

Göztepe, Altay\'ı 4-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, sahasında Altay'ı 4-0 mağlup etti. Yalçın Kayan (2), Messaoudi ve Taha Altıkardeş'in attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı.

03.02.2024 21:17
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Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Alpaslan Şen, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Soydan

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Ildız (Dk. 71 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 62 Messaoudi) Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 82 Mamah), Dennis (Dk. 70 Nielsen) Ogün Bayrak

Altay: Mustafa Çalışkan (Dk. 45+1 Ulaş), Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Murat Berkan Demir (Dk. 82 Mehmet Onur Yıldız), Mehmet Gündüz, Arda Gezer (Dk. 53 Caner Baycan) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 53 Enes Yetkin)

Goller: Dk. 45+2 ve Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 72 Messaoudi, Dk. 90+3 Taha Altıkardeş (Göztepe)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Arda Gezer, Dk. 78 Sefa Özdemir (Altay)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında, Göztepe sahasında konuk ettiği Altay'ı 4-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Göztepe, Altay'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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