Göztepe, Altay\'ı 4-0 yenerek derbiyi kazandı

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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Altay'ı 4-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, derbileri kazanmanın her zaman değerli olduğunu, oyuncularının taraftara güzel bir armağan verdiğini ve futbol seviyelerini daha yukarı çıkaracaklarını ifade etti.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada daha kaliteli şeyler gösterebileceklerine inandığın ifade etti.

Oyuncularının futbol kalitesinden daha çok galibiyete odaklandıklarını anlatan Stoilov, "Oyuncularımız taraftarlarımıza güzel bir armağan verdiler. Çalışmaya devam etmeli ve futbol seviyemizi daha yukarı çekmeliyiz. Farklı bir maç olsaydı futbol anlamında tamamen mutlu olduğumu söyleyemeyebilirdim ama derbi maçında kazandığımız için mutluyum." dedi.

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, genç oyunculardan oluşan bir takım olduklarını belirterek, 13 maçlık bir serüven daha olduğunu, ligin sonuna kadar olunabilecek en iyi yerde en üst noktada olmak için gayret edeceklerini söyledi.

Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Biçer, "Bu kulüp bir şekilde 110 yıldır büyük olarak kaldı ve büyüyor. Her seferinde de devam edecek. Elimizden geldiğince büyüklüğünü devam ettirmeye çalışıyoruz. Oyuncularım ilerleyen günlerde daha iyi oyunlar sergileyeceklerini gösterdiler." diye konuştu.