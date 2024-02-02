Göztepe, Altay\'ı konuk edecek İzmir derbisine çıkıyor

İZMİR,
1'inci Lig'de ilk 2 yarışı veren Göztepe yarın İzmir derbisinde düşme hattında yer alan Altay'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Alpaslan Şen düdük çalacak. Maçın biletleri ev sahibi takım taraftarları için VIP birinci kategori 670, ikinci kategori 575, batı tribünü 350, doğu 260, güney 95, kuzey 59 TL'den satışa sunulurken, biletlerin tamamen tükendiği açıklandı. Altay taraftarları ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği stadyuma alınmayacak. Ligde taraftarının önünde çıktığı son 4 maçı kazanıp, iç sahadaki son 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan Göztepe 39 puanla 2'nci sırada, son 2 maçını kaybeden, kadrosu dağılan transfer yasaklısı Altay ise 11 puanla 17'nci basamakta yer alıyor.
Göztepe'de sezonu kapatan Palmer ve tedavisi süren Diouf'un yanı sıra sarı kart cezalısı Traore ile geçen hafta Çorum deplasmanında sakatlanan Doğan forma giyemeyecek. Altay'da ara transferde Paixao, Zeki, Tolga, Deniz, Efe, Eren Karataş ve Ozan'ın ardından takımdan ayrılan İbrahim kadroda yer almayacak. Sarı kart cezalısı Salih de görev yapamayacak. Siyah-beyazlılarda Yusuf Şimşek'in yerine bu sezonki 5'inci teknik direktör olarak göreve getirilen Cüneyt Biçer takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Geçen sezon 27 Kasım 2022'de çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay derbisinden sonra iki takım Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler arasında ilk yarıda Alsancak Stadı'ndaki derbiyi Göztepe 1-0 kazanmıştı.
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