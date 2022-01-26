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Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

26.01.2022 15:05
Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'de 6 Şubat Pazar günü İzmir derbisinde Altay'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de 6 Şubat Pazar günü İzmir derbisinde Altay'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı kuvvet ve koordinasyon çalışmaları ile tamamladı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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