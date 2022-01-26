Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'de 6 Şubat Pazar günü İzmir derbisinde Altay'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı kuvvet ve koordinasyon çalışmaları ile tamamladı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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