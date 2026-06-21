Göztepe, Andre Henrique\'yi Kadrosuna Kattı

Göztepe'nin, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'dan kadrosuna kattığı Andre Henrique, sarı-kırmızılı formayı giyecek olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen Andre Henrique'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalarken, Andre Henrique de transferinin ardından kişisel sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Çok mutlu ve çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Henrique, "Kariyerimde yepyeni bir sayfa açarken; başta Tanrı'ya, aileme ve bu süreç boyunca yanımda olup desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Göztepe'ye transfer olduğum için büyük bir heyecan duyuyorum ve bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Çok çalışacağımız, her geçen gün üzerine koyarak ilerleyeceğimiz ve önemli başarılara imza atacağımız bir sezonun bizi beklediğine inanıyorum. Bu yeni yolculuğa başlamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR