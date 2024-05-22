Göztepe, Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Göztepe, Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı

Göztepe, Anthony Dennis\'in sözleşmesini uzattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı. Dennis, yeni sözleşme imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve bana güvenen herkesi gururlandırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

22.05.2024 16:21
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Göztepe, 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de iç transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un takımın başına gelmesiyle U19'dan A takıma yükselen ve etkili bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Anthony Dennis ile 2026-27 sezonun sonuna kadar 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı" denildi.

"Elimden gelen her şeyi yapacağım"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Anthony Dennis, "Yaşadığımız şampiyonluğun ardından kulübüm ile yeni sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: AA

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