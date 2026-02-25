Göztepe Antrenör Tamsöz ile Yolları Ayırdı - Son Dakika
Göztepe Antrenör Tamsöz ile Yolları Ayırdı

Göztepe Antrenör Tamsöz ile Yolları Ayırdı
25.02.2026 11:52
Göztepe, son 6 maçta 5 kayıptan sonra antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollarını ayırdı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ne döndükten sonra Play-Off hattında yer alan Göztepe son 6 maçta alınan 5 mağlubiyet sonrası antrenör Rüçhan Tamsöz'le yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, iç sahada İlab Basketbol'a 66-60 kaybedilen karşılaşmanın ardından geçen sezon takıma Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde şampiyonluk yaşatan Tamsöz'e veda etti. Ligde 25 maçta 15 galibiyet, 10 mağlubiyet alan Göztepe, emekleri için Rüçhan Tamsöz'e teşekkür ederken, tecrübeli çalıştırıcı da sarı-kırmızılılara veda mesajı yayınladı. Yardımcı Antrenör Nehir Berk'in çalıştıracağı Göztepe için Faruk Beşok'un adı geçiyor. Geçen sezon Trabzonspor'la Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Beşok bu sezon Süper Lig'de düşme hattındaki Karşıyaka ve Büyükçekmece'yi çalıştırdı.

Kaynak: DHA

