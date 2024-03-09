Göztepe, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak

Bedensel engelli milli bilek güreşçi Halitcan Ünal, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Halitcan Ünal, bedensel engelli bir bilek güreşçisi olarak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle mücadele ediyor. Skolyoz hastalığı sebebiyle ameliyat olan Ünal, bilek güreşi antrenörü Yasin Sevilay'ın yönlendirmesiyle bu spora başladı. Geçen sene milli takıma katılan Ünal, Türkiye'de birçok birincilik ve Avrupa'da gümüş madalyalar elde etti. Şimdi ise Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.