Göztepe, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig 26. hafta mücadelesinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Göztepe yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.
11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Mağlup olmadığı son 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe, haftaya 52 puanla 2. sırada girdi. Göztepe'nin rakibi ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ise 24 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup etmişti.
İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Ogün Bayrak, yarın forma giyemeyecek.
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yaşı ilerlemiş bireyler denge, kuvvetlendirme ve koordinasyona yönelik egzersiz yaparak zinde kalıyor. Proje sayesinde katılımcılar hem sağlıklı yaşlanma konusunda destek alıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Eğitimlerde grup aktiviteleri ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar arasında güçlü sosyal bağlar kurulduğu gözlemleniyor. Programa devam eden katılımcılar olumlu geri dönüşler yaparken, fiziksel aktivitenin yaşlılık dönemindeki önemine dikkat çekiliyor.
Trendyol Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü, yarın Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan sarı-lacivertliler, son galibiyetini 24 Ocak'ta almıştı. MKE Ankaragücü'nde kaleci Ertaç Özbir sakat ve cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Yılport Samsunspor ise ligde 12. sırada yer alıyor ve geçen hafta RAMS Başakşehir'e kaybetmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı MKE Ankaragücü kazanmıştı. MKE Ankaragücü, son 3,5 aydır deplasmanda galibiyet alamıyor.
Mersin'de düzenlenen tenis turnuvasına 14 kategoriden 350 sporcu katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, kadınların sporda elde ettiği başarıları vurguladı. Turnuva, 20 Nisan'da sona erecek.
Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan spor kulübü, Van'da yüzlerce genç ve çocuğu spora kazandırarak hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Kulüp, farklı branşlarda deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim verirken, birçok sporcu ulusal başarılara imza atarak milli takıma yükseldi. Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Yaz Spor Okulları aracılığıyla binlerce çocuğun sporla tanışmasına katkı sağlıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın Pendikspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, Pendikspor ise 26 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, son 17 maçında yenilgi yüzü görmezken, sakatlıkları ve cezaları bulunan bazı oyuncular maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin iç saha performansı ise oldukça iyi. Pendikspor ise son 4 maçtır puan alamıyor. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
18 yaşındaki Yağmur Baltacı, Türkiye şampiyonalarında başarılar elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonlukları için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım kampına gidecek olan Baltacı, ülkesini temsil etmek ve derece elde etmek istediğini belirtti. Antrenör Adnan Güvenç ise Baltacı'nın boksu sevdiğini ve hedeflerinin önce Avrupa ardından da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Halitcan Ünal, bedensel engelli bir bilek güreşçisi olarak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle mücadele ediyor. Skolyoz hastalığı sebebiyle ameliyat olan Ünal, bilek güreşi antrenörü Yasin Sevilay'ın yönlendirmesiyle bu spora başladı. Geçen sene milli takıma katılan Ünal, Türkiye'de birçok birincilik ve Avrupa'da gümüş madalyalar elde etti. Şimdi ise Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.
Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, ligde son haftalara girdiklerini belirterek, 'Her maç final gibi. Taraftarımızın desteğini arkamıza aldığımızda kazanamayacağımız maç yok' dedi. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Kocuk, takımın iyiye gittiğini ve takımca iyi işler yapıldığını ifade etti. Ankaragücü maçını da içeride oynayacaklarını belirten Kocuk, taraftarın desteğiyle 3 puanla ayrılacaklarını düşündüğünü söyledi. Ayrıca, takımda bir aile ortamı oluştuğunu ve bu ortamın başarıya katkı sağladığını belirtti.
Seçil Erzan'ın "Yüksek Karlı Gizli Fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dün görülen duruşmada mahkemeye katılmayan Selçuk İnan'ın nerede olduğu ise büyük merak konusu oldu. Mahkeme, İnan'ın ifadesinin alınması için talimat yazılmasına hükmetti. İnan'ın dün Gaziantep FK ile teknik direktörlük için 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen Antrenörler Buluşması ve Spor Okulları Çalıştayı, Diyarbakır Final Okullarında gerçekleştirildi. Çalıştaya bölgedeki antrenörler ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri katıldı. Panel ve sunumların yanı sıra kadın antrenörler için hibrit bir sohbet toplantısı da düzenlendi.
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