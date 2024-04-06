Göztepe, Ataman Güneyligil'i başantrenör olarak atadı - Son Dakika
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Spor

Göztepe, Ataman Güneyligil'i başantrenör olarak atadı

Kadınlar Voleybol 1. Lig takımlarından Göztepe, Ataman Güneyligil'i başantrenör olarak göreve getirdi. Güneyligil daha önce Çukurova Belediyespor, Galatasaray ve Dicle Üniversitesi gibi takımlarda çalışmış ve Azerbaycan Milli Takımı'nda da görev yapmıştır.

06.04.2024 16:37  Güncelleme: 16:38
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Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, başantrenörlük görevine Ataman Güneyligil'i getirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Güneyligil'e başarı dileğinde bulunuldu.

En son Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyespor'u çalıştıran Ataman Güneyligil, Galatasaray ve Dicle Üniversitesi'nin yanı sıra Azerbaycan Milli Takımı'nda da görev yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe, Ataman Güneyligil'i başantrenör olarak atadı - Son Dakika

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