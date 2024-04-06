Göztepe, Ataman Güneyligil'i başantrenör olarak atadı

Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, başantrenörlük görevine Ataman Güneyligil'i getirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Güneyligil'e başarı dileğinde bulunuldu.
En son Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyespor'u çalıştıran Ataman Güneyligil, Galatasaray ve Dicle Üniversitesi'nin yanı sıra Azerbaycan Milli Takımı'nda da görev yaptı.
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Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya hareket etti. Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, İstanbul Havalimanı'nda taraftarlara imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, seyircisiz oynamanın iyi bir oyun sergilemelerini engellediğini belirtti. Taşdemir, maçın sonucundan memnun olmadıklarını ve önlerindeki 5 maçta bütün puanları alarak yarışta kalmak istediklerini söyledi. Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam ise deplasmanda aldıkları bir puanın değerli olduğunu ve gelecek maçlara hazırlanmak istediklerini ifade etti.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da yarın Şanlıurfa'da oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak bir puana razı oldu.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, evinde Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak birer puanı paylaştı.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yeni Zelanda'dan Bodrum'a dönüş yapan Açık Su Yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nu evinde ziyaret etti. Türkoğlu'nun başarısından gurur duyduklarını belirten Mandalinci, Bodrum'a yeni spor tesisleri kazandıracaklarını söyledi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi. Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimde sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve kırmızı ışık, emniyet kemeri ve hız ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı. Sürücüler uyarılarla bilgilendirilirken bayramları da kutlandı. Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde trafik denetimlerini sürdürdü. Helikopter, gece gündüz kayıt yapabilen özel kamera donanımıyla plaka ve yüz tanıma yaparak trafik ihlallerini tespit etti. Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali, 3 motosiklet sürücüsüne kask takmama ve 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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