Göztepe Avrupa Hayallerine Veda Etti

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunun son haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Göztepe, Avrupa hayallerine resmen veda etti. Geçen sezondan bu yana teknik direktör Stanimir Stoilov'un liderliğinde üst sıralara kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar Samsun'da beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Rakibine farklı yenilen Göztepe, 5'incilik hedefine ulaşamadı ve olası bir UEFA Konferans Ligi'ne gitme ihtimalini ortadan kaldırdı. Göztepe ile kıyasıya 5'incilik rekabetine giren RAMS Başakşehir FK ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep'ten 2-1 galip ayrılan Başakşehir, Göztepe'nin yenilmesiyle 57 puana yükselip adını 5'inci sıraya yazdırdı. Süper Lig'de 5'inci olan takımın Avrupa vizesi alabilmesi için gözler Trabzonspor'a çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'la karşı karşıya gelecek lig 3'üncüsü Trabzonspor, kupayı aldığı takdirde Başakşehir de UEFA Konferans Ligi'ne gidecek. Sezonu 55 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe ise Avrupa hayallerini seneye erteledi. 2 sezondur ligde üst sıralara kalma mücadelesi veren Göztepe bu sene 34 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar 42 gol atıp kalesinde 32 gol gördü.

STOILOV: ÇOK İSTEDİK, OLMADI

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden teknik direktör Stanimir Stoilov, "Benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Kırmızı karta kadar olan kısım ve sonrası. Kırmızı karta kadar olan kısımda Samsunspor 2 pozisyon buldu, biz 5 pozisyon bulduk. Rakip golü attı, biz ise atamadık. 10 kişi kalınca da aklımızı ve oyun hafızamızı kaybettik. Samsunspor fırsatları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Maçın özeti buydu. Göztepe adına iyi bir sezon geçirdik. Puan tabelasında geçen sezona göre daha iyi pozisyondayız. Avrupa hedefimiz vardı, ulaşmak istiyorduk. Tüm kulüp buna ulaşmak için çok çalıştık ama maalesef olmadı. En iyi analizleri yapıp, gelecek sezon için hazırlanmamız lazım. Sezon içinde 3 maçta uzatmalarda gol yedik. Bunlar bizi çok etkiledi. Doğru strateji oluşturup gelecek sezon için hazırlanmalıyız. Avrupa kupalarına katılamadığımız için çok üzgünüz" dedi.