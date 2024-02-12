Göztepe, Bandırmaspor\'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

1'inci Lig'de zirve yolundaki önemli rakiplerinden Bandırmaspor'u da deplasmanda 2-0 yenen Göztepe, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle Süper Lig yarışında yoluna emin adımlarla devam etti. Zorlu deplasmandan Yalçın Kayan ve hafta içinde kadroya katılan Brezilyalı yeni transferi Romulo Cardoso'nun golleriyle galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 45 puana ulaşıp takipçisi Kocaelispor'un Boluspor'la berabere kalmasıyla aradaki puan farkını 2'ye çıkardı. Süper Lig potası olan 2'nci basamaktaki yerini koruyan Göztepe'da karşılaşma sonrası futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.
Göztepe'nin başına geçtikten sonra takımı adeta şaha kaldıran Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov, çok sert geçen maçı galibiyetle bitirmenin çok değerli olduğunu söyledi. Takımının dinamik bir görüntü ortaya koyduğunu anlatan 56 yaşındaki teknik adam, "Oyuncularım galibiyet için çok uğraştı, bunun sonucunda da iki gol bulduk. Bandırma stadında oynamanın birçok takım için zor olduğunu düşünüyorum. Biz de zorlandık. O nedenle bu galibiyet çok değerli oldu" şeklinde konuştu.
STOILOV'DAN TARAFTARA CEZA UYARISI
Göztepe taraftarının Bandırma'da kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Stoilov, "Evimizde de oynasak dışarıda da oynasak taraftar desteğini çok yoğun hissediyoruz. Takım ve taraftar bir olduğu zaman her şeyi başarabiliriz. Hedefmiz olan Süper Lig'e yükselebiliriz. Taraftarımızdan özel ricam var. Özellikle kendi sahamızda futbol kurallarına uymalarını istiyorum. Çünkü önümüzde çok maç var. Sezon bitmedi, onların desteği çok önemli. Herhangi bir ceza aldığımızda taraftarımızın gücünden eksik kalırız. Bu bizim için iyi olmaz" diye konuştu.
RAMULO CARDOSO'DAN SÜPER BAŞLANGIÇ
Göztepe'nin geçen hafta içi ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği son oyuncu olan Brezilyalı golcü Ramulo Cardoso, Bandırma'da şov yaptı. Ayağının tozuyla ilk maçına çıkan 22 yaşındaki forvet; 1 asist yapıp, 1 de gol atarak sahanın yıldızı oldu. Göztepe formasıyla ilk maçında kazanılan 3 puanda büyük pay sahibi olan Cardoso taraftarın gönlüne taht kurdu. Oyuna 63'üncü dakikada Lundqvis'in yerine giren Cardoso, 64'üncü dakikada Yalçın'a gol pasını verip kilidi açtı. Cardoso, 90+1'inci dakikada attığı golle de galibiyeti perçinleyen isim oldu.
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