Göztepe Basketbol'da Yönetim Değişikliği

Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Göztepe'nin basketbol şube başkanı Atakan Atalar ve yönetim kurulu üyeleri görevi bıraktı.

Göztepe'den yapılan açıklamaya göre, basketbol erkek takımının 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselme başarısı gösterdiği belirtildi.

Sezonun sona ermesiyle yeni dönem için planlamaların başladığı, hem yönetimsel hem de sportif adımların atıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan istişareler sonucunda basketbol şube başkanımız Atakan Atalar ve mevcut yönetim kurulu üyeleri, sürdürülebilir bir planlama için görevlerinden affını istemiş, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde bu karar hayata geçirilmiştir. Kulübümüze bu süreçte büyük emek veren, basketbol şubemizi yeniden yapılandırarak bizlere değerli bir atmosfer kazandıran yönetim kadromuza gönülden teşekkür ederiz. Göztepe Basketbol Şubesi, Başkanımız Mehmet Sepil'in öncülüğünde yeni bir yönetim yapılanmasıyla yoluna devam edecektir."