Göztepe Basketbol Takımı ISONEM ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Basketbol Takımı ISONEM ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Göztepe Basketbol Takımı ISONEM ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, ISONEM ile basketbol takımı için sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İzmir'in tanıtımına katkı bekleniyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Göztepe Erkek Takımı'nın isim sponsorluğu için su yalıtım teknolojileri firması ISONEM ile sözleşme imzalandı.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki imza töreninde konuşan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, ISONEM ile işbirliklerinin geçen yıl başladığını hatırlattı.

ISONEM'in bu sefer de erkek basketbol takımına sponsor olduğunu belirten Sepil, "Kendi şehrimizin sponsorlarıyla birleşmek, bunu sadece bir sponsor kulüp ilişkisi olarak görmemek, şehrin aidiyet duygusu olarak görmemiz gerekir. Ana merkeziniz İzmir ise, bizim bir numaralı görevimiz İzmir'i tanıtmak ve büyütmektir. ISONEM'in yaptığı bu katkı bizim için çok önemli. Umarım İzmir takımlarına, sadece Göztepe'ye değil, tüm İzmir takımlarına olan bu katkı, İzmirli iş adamları ve şirketleri tarafından büyüyerek, artarak devam eder. İzmir'deki şirketlerin bu konuda hassas olması, İzmir'e hizmet etmek için daha özverili olması gerekir." dedi.

Sepil, ISONEM CEO'su Erim Kurt'un basketbol şube başkanı olarak görev yapacağını aktardı.

Geçen sezon basket takımlarının ligdeki ilk yılı olduğunu ve gayet başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Sepil, şöyle konuştu:

"İki sene önce ikinci ligde başladık, bir sene ikinci ligde kaldık, geçen sene birinci ligdeki ilk deneyimimizi yaşadık. Geçen seneyi başarılı buluyorum. Başarı bir günde gelmez, sabırla, özveriyle planlamayla gelir. Bu seneki hedefimiz en üst lige çıkmak. Karşıyaka kulübümüz bugün en üst ligde İzmir'imizi temsil ediyor. Hep söylüyorum, benim en büyük hayallerimden biri, Karşıyaka-Göztepe basket maçının en üst ligde oynanması. İnşallah bundan sonraki sezonda mümkün olur."

Erim Kurt da sponsor olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek "İnşallah bu sene de güzel bir sezon geçirerek hep birlikte gurur duyacağımız bir sonuca ulaşırız." dedi.

Kaynak: AA

İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Basketbol Takımı ISONEM ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
14:13
Erdal Beşikçioğlu’nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:34:42. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe Basketbol Takımı ISONEM ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.