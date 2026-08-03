Göztepe Basketbol Takımı ISONEM ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Göztepe Erkek Takımı'nın isim sponsorluğu için su yalıtım teknolojileri firması ISONEM ile sözleşme imzalandı.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki imza töreninde konuşan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, ISONEM ile işbirliklerinin geçen yıl başladığını hatırlattı.

ISONEM'in bu sefer de erkek basketbol takımına sponsor olduğunu belirten Sepil, "Kendi şehrimizin sponsorlarıyla birleşmek, bunu sadece bir sponsor kulüp ilişkisi olarak görmemek, şehrin aidiyet duygusu olarak görmemiz gerekir. Ana merkeziniz İzmir ise, bizim bir numaralı görevimiz İzmir'i tanıtmak ve büyütmektir. ISONEM'in yaptığı bu katkı bizim için çok önemli. Umarım İzmir takımlarına, sadece Göztepe'ye değil, tüm İzmir takımlarına olan bu katkı, İzmirli iş adamları ve şirketleri tarafından büyüyerek, artarak devam eder. İzmir'deki şirketlerin bu konuda hassas olması, İzmir'e hizmet etmek için daha özverili olması gerekir." dedi.

Sepil, ISONEM CEO'su Erim Kurt'un basketbol şube başkanı olarak görev yapacağını aktardı.

Geçen sezon basket takımlarının ligdeki ilk yılı olduğunu ve gayet başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Sepil, şöyle konuştu:

"İki sene önce ikinci ligde başladık, bir sene ikinci ligde kaldık, geçen sene birinci ligdeki ilk deneyimimizi yaşadık. Geçen seneyi başarılı buluyorum. Başarı bir günde gelmez, sabırla, özveriyle planlamayla gelir. Bu seneki hedefimiz en üst lige çıkmak. Karşıyaka kulübümüz bugün en üst ligde İzmir'imizi temsil ediyor. Hep söylüyorum, benim en büyük hayallerimden biri, Karşıyaka-Göztepe basket maçının en üst ligde oynanması. İnşallah bundan sonraki sezonda mümkün olur."

Erim Kurt da sponsor olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek "İnşallah bu sene de güzel bir sezon geçirerek hep birlikte gurur duyacağımız bir sonuca ulaşırız." dedi.