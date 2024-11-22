Göztepe Basketbola Döndü: Hedef Türkiye Basketbol Ligi - Son Dakika
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Göztepe Basketbola Döndü: Hedef Türkiye Basketbol Ligi

Göztepe Basketbola Döndü: Hedef Türkiye Basketbol Ligi

Göztepe, 20 yıl aradan sonra yatırım yaptığı basketbol liginde 4. haftayı 2 galibiyetle kapattı. Başantrenör Şahin Ateşdağlı, kulübü 100. yılında hedefledikleri Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkarmak için büyük çaba harcadıklarını açıkladı.

22.11.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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BASKETBOLA 20 yıl aradan sonra yeniden yatırım yapan Göztepe, mücadele ettiği Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde 4'üncü haftayı 2 galibiyetle 4'üncü sırada tamamlarken, başantrenör Şahin Ateşdağlı, sarı-kırmızılı kulübü 100'üncü yılında hedefledikleri Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkaracaklarını söyledi. Başkan Atakan Atalar, yönetim kurulu ve İdari Menajer Ali Benli ile organizasyonun başarıya ulaşması için 4 aydır büyük çaba harcandığını ifade eden Ateşdağlı, "Ligde 4 maçı geride bıraktık. Heyecanımız çok yüksek. Coşkulu taraftar desteğini de hep yanımızda hissediyoruz. Köklü ve büyük bir kulübün yeni takımıyız. Şu an emekleme safhasından yürümeye geçen bir çocuk gibiyiz" dedi.

Göztepe Başantrenörü Şahin Ateşdağlı şöyle devam etti:

"Ama bilinmeli ki yarın herkesten hızlı koşuyor olacağız. Hedefimiz ligi en üstte bitirmek ve bunun için her olanağa sahibiz. Bu ligin kimyası çok farklı. Önemli olan final gurubunda en iyi form durumunda olmamız. Daha önce kazanılan şampiyonluklar bana nasıl oynamamız gerektiğini anlatıyor. Tek bir şey için çok üzgünüm. Bu yolda böylesine candan ve fedakarca bizim yanımızda olan taraftarımız önünde kaybetme lüksümüz yok. Bunun bir daha olmayacağının sözünü takımım ve kendim adına veriyorum. Oynadığımız 2 maç sonunda oyuncularımız ve taraftarımızın sinerjisi daha da oturdu. Hedefimiz belli. Başaracağımıza inancınız tam."

Kaynak: DHA

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