Göztepe, Beşiktaş ile kritik maça çıkıyor

18.09.2025 12:09
Göztepe, Beşiktaş'a karşı galibiyet peşinde. Taraftarlar stadyumu dolduracak.

SÜPER Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de tüm camia kritik randevuya kilitlendi. Geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam eden sarı-kırmızılılar tüm hazırlıklarını tamamlarken, taraftarlar da çıkan biletleri tüketti. Stadı tamamen dolduracak Göztepeli futbolseverlerin görsel bir şölene imza atacağı ifade edildi. Geçen sezon Beşiktaş'a karşı hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlara imza atan Göztepe, yeni bir zafer elde edebilmek için geri sayıma geçti.

SABRA BELİRSİZ

Bu sezon evinde oynadığı Fenerbahçe ve Konyaspor müsabakalarından beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, ilk iç saha galibiyetine odaklandı. Göztepe'de sakatlığı süren genç golcü İbrahim Sabra'nın maça yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini korurken, omzundan sakatlanan sağ kanat Ogün Bayrak ise mücadelede forma giyemeyecek.

