Göztepe Bodrum FK ile karşılaşacak - Son Dakika
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Göztepe Bodrum FK ile karşılaşacak

SÜPER Lig'de ilk 3 maçından beraberlikle ayrılan Göztepe yarın 4'üncü hafta maçında, son olarak evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

30.08.2024 12:13
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İZMİR,

SÜPER Lig'de ilk 3 maçından beraberlikle ayrılan Göztepe yarın 4'üncü hafta maçında, son olarak evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Göztepe, 2'nci haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmayı seyircisinden yoksun olarak oynayacak. Ev sahibi Göz-Göz'de sakatlığı süren kaleci Arda mücadelede forma giyemeyecek. Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında sakatlanan orta saha Tijanic'in ise durumu maç saatinde netlik kazanacak. Göztepe'nin son transferi Brezilyalı orta saha Hugo ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Konuk Bodrum Futbol Kulübü'nde ise defans oyuncusu Süleyman İzmir'de görev alamayacak. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, taraftardan yoksun çıkacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi. Bulgar teknik adam, "Taraftarımız bizim en büyük gücümüz. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Bodrum FK'nın deneyimli çalıştırıcısı İsmet Taşdemir ise, "Lige iyi başlayan, oyun olarak da iyi devam eden, şu ana kadar yenilmeyen, oyunsal anlamda doğru işler yapan bir takımla oynayacağız. Birbirini tanıyan iki takımın mücadelesi kolay olmayacak. Biz de güçlendik. Biz de kendimizi göre iyi oynuyoruz. Dolayısıyla iyi bir maç olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe Bodrum FK ile karşılaşacak - Son Dakika

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