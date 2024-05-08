Göztepe-Bodrum FK maçı kapalı gişe oynanacak

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, normal sezonun son maçı olan Bodrum FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, normal sezonun son maçında 11 Mayıs Cumartesi günü Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka sonrasında şampiyonluk kutlamalarının gerçekleşeceği maça sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve kısa bir süre içerisinde tüm biletleri tüketti. Böylece kapalı gişe oynanacak karşılaşma öncesinde Göztepe resmi sosyal medya hesaplarından taraftara teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan bu paylaşımda, "Karşılaşmanın biletlerini yine ve yeniden kısa süre içinde tüketen anlı şanlı Göztepe taraftarına sonsuz teşekkürler. Cumartesi günü 16.00'da hep birlikte evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda şampiyonluğumuzu kutlayacağız" ifadelerine yer verdi. - İZMİR