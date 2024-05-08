Göztepe-Bodrum FK maçı kapalı gişe oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe-Bodrum FK maçı kapalı gişe oynanacak

Göztepe-Bodrum FK maçı kapalı gişe oynanacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, normal sezonun son maçı olan Bodrum FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Göztepe taraftarları, maça yoğun ilgi göstererek tüm biletleri tüketti. Göztepe, taraftarına teşekkür mesajı yayımlayarak şampiyonluk kutlamalarının Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacağını duyurdu.

08.05.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, normal sezonun son maçı olan Bodrum FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, normal sezonun son maçında 11 Mayıs Cumartesi günü Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka sonrasında şampiyonluk kutlamalarının gerçekleşeceği maça sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve kısa bir süre içerisinde tüm biletleri tüketti. Böylece kapalı gişe oynanacak karşılaşma öncesinde Göztepe resmi sosyal medya hesaplarından taraftara teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan bu paylaşımda, "Karşılaşmanın biletlerini yine ve yeniden kısa süre içinde tüketen anlı şanlı Göztepe taraftarına sonsuz teşekkürler. Cumartesi günü 16.00'da hep birlikte evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda şampiyonluğumuzu kutlayacağız" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe-Bodrum FK maçı kapalı gişe oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:59 Kadın kılığına girerek askerden kaçmaya çalışan Ukraynalı sınırda yakalandı Kadın kılığına girerek askerden kaçmaya çalışan Ukraynalı sınırda yakalandı
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:55:40. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe-Bodrum FK maçı kapalı gişe oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement