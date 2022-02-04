Göztepe büyük hasreti dindirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe, siyah-beyazlıları son olarak 1979 senesinde yenebildi. Süper Lig baz alındığında Altay'a karşı son 8 karşılaşmasını kazanamayan Göztepe, 9 Eylül 1979 tarihinde Atatürk Stadı'nda Altay'ı 3-1'lik skorla geçti. Ardından oynanan 8 müsabakada Göztepe, 5 yenilgi ve 3 beraberlik elde edebildi.

Göztepe, 1979-1980 sezonunda o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de ilk yarıda Altay'ı deplasmanda 3-1 yendi, ikinci yarıdaki karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Göztepe ve Altay bu kez 1981-1982 sezonunda karşılaştı. Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 berabere biterken, Altay evinde sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup etti. İki ezeli rakibin yolları Süper Lig'de bu defa 1999-2000 sezonunda kesişti.

İlk maç 0-0 sonuçlanırken, ikinci maçı Altay deplasmanda 1-0 kazanmayı başardı. İki İzmirli'nin 2002-2003 sezonundaki randevularında gülen taraf Altay oldu. Siyah-beyazlılar Göztepe'yi 4-2 ve 2-0'lık sonuçlarla yendi. Bu sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi de Altay kazandı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki derbide Göztepe öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Mücadele 2-1 Altay'ın lehine sonuçlandı. Ligde son 4 maçını kazanarak büyük moral depolayan Göztepe'de tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının desteğini arkasına alacak Göztepe'de teknik ekip ve futbolcuların galibiyet sözü verdikleri bildirildi. Derbiyi kazanarak hem rakibine karşı makus talihini yenmek hem de alt sıralardan iyice uzaklaşmak isteyen Göztepe'de Mihojevic ve Tannane tamamen iyileşti. Orta saha Soner'in ise cezası sona erdi. SÜPER LİG'DEKİ SON 9 MAÇ 2021-2022 Altay -Göztepe 2-12002-2003 Göztepe-Altay 0-2 Altay-Göztepe 4-21999-2000 Göztepe-Altay 0-1 Altay-Göztepe 0-01981-1982 Altay-Göztepe 2-0 Göztepe-Altay 1-11979-1980 Göztepe-Altay 0-0

Altay-Göztepe 1-3