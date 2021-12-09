Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için Rize'ye hareket edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor