Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı. Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için Rize'ye hareket edecek.

Son Dakika

İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı

Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı

Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı

Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti