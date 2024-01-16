Göztepe\'nin yıldızı Ahmed Ildız, Sakaryaspor maçında da gol attı

1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenip Süper Lig potası olan ikinci sıraya yükselen Göztepe'de orta saha oyuncusu Ahmed Ildız son haftalara damga vurdu. Yaz döneminde Alanyaspor'dan Göztepe'ye gelen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Ardından toparlanan oyuncu, süre almaya başladı ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle farkını ortaya koydu.

Stoilov yönetiminde 4 lig maçına çıkan Ahmed Ildız 3 gol atarak yıldızlaştı. İlk olarak Gürsel Aksel Stadı'nda 5-1 kazanılan Eyüpspor maçında 2 kez ağları sarsan deneyimli oyuncu, Sakaryaspor deplasmanını da boş geçmedi. Ahmed, Sakarya'da 67'nci dakikada Traore'nin yerine dahil oldu ve 78'de Göztepe'nin ikinci golünü kaydetti. Form tutmaya başlayan Ahmed Ildız'ın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alacağı kaydedildi.