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Göztepe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Göztepe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

03.01.2022 13:43
Göztepe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında sahasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında sahasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u konuk edecek. 9 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maç Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma, kuvvet ve koordinasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise istasyon çalışması gerçekleştirdi. - İZMİR

Göztepe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Göztepe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Göztepe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Göztepe, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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