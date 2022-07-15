Göztepe'de Atınç sancısı - Son Dakika
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Göztepe'de Atınç sancısı

15.07.2022 13:10
Göztepe'de Atınç sancısı

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdürürken, Atınç Nukan'ın sakatlığı can sıktı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdürürken, Atınç Nukan'ın sakatlığı can sıktı. Çapraz bağlarından sakatlanan deneyimli stoperin sezon başından bu yana tedavi gördüğü bildirildi. Bir dönem transferde adı Beşiktaş'la anılan Atınç'ın 3 hafta sonra tedavisinin tamamlanacağı ve idmanlara başlayacağı kaydedildi. Daha önce de ciddi sakatlıklar yaşayan Atınç uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Öte yandan Göztepe, Medipol Başakşehir'in genç kalecisi Berkin Özgür'ü resmen kadrosuna dahl etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Berkin'le 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandı.


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Kaynak: DHA

Atınç Nukan, Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Atınç sancısı - Son Dakika

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