Göztepe'de belirsizlik sürüyor - Son Dakika
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Göztepe'de belirsizlik sürüyor

14.09.2022 12:16
Göztepe'de belirsizlik sürüyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü Altınordu ile evinde karşı karşıya gelecek Göztepe henüz yeni teknik adamını belirleyemedi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü Altınordu ile evinde karşı karşıya gelecek Göztepe henüz yeni teknik adamını belirleyemedi. Boluspor yenilgisinin ardından Turgay Altay'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar belirlediği adaylarla görüşmelerini sürdürürken, yönetimin aceleci davranmadığı ifade edildi. Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Bayram Bektaş, Tamer Tuna ve Volkan Demirel gibi isimleri listesine alan Göz-Göz'ün, teknik adam işini Altınordu maçından sonraya da bırakabileceği kaydedildi. Taraftarlar ise teknik direktör konusunda geç kalınmasını istemiyor. Sosyal medya üzerinden çağrılarda bulunan Göztepeli futbolsverler ligi tanıyan ve deneyimli bir isimle anlaşılması gerektiğini savunuyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de belirsizlik sürüyor - Son Dakika

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